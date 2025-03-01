Устройство будет представлено на MWC 2025.

В 2025 году производители смартфонов, похоже, сосредоточились на создании более тонких устройств. Samsung уже представила Galaxy S25 Edge с ультратонким дизайном, а Apple, по слухам, планирует выпустить iPhone 17 Air в конце этого года. К этому тренду присоединилась и компания Tecno, анонсировав концептуальный телефон Spark Slim, который будет представлен на выставке MWC 2025.

источник изображения: GizmochinaSpark Slim имеет толщину всего 5,75 мм, что, по заявлению Tecno, делает его самым тонким смартфоном в мире. При этом устройство оснащено аккумулятором емкостью 5200 мАч, что даже больше, чем у Galaxy S25 Ultra с его толщиной 8,2 мм.

источник изображения: GizmochinaSpark Slim оснащен 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. По заявлению Tecno, пиковая яркость дисплея достигает 4500 нит, что обеспечивает отличную видимость даже при ярком солнечном свете. Одной из главных проблем тонких смартфонов обычно является компромисс между дизайном и временем автономной работы. Однако Tecno утверждает, что Spark Slim решает эту задачу благодаря аккумулятору высокой плотности и поддержке быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Что касается производительности, устройство работает на восьмиядерном процессоре, хотя точная модель чипсета пока не раскрывается.

У Spark Slim двойная основная камера на 50 МП и селфи-камера на 13 МП. Tecno добавила световую полосу вокруг камер для стильного акцента. Компания уделила особое внимание прочности и легкости корпуса, используя переработанный алюминий и цельную конструкцию из нержавеющей стали. Благодаря такому подходу Spark Slim не только долговечен, но и стильно выглядит. Особенно выделяется модуль камеры, который делает дизайн устройства запоминающимся.

источник изображения: GizmochinaУ Spark Slim горизонтальный модуль камеры в форме таблетки, но с необычным расположением: две камеры находятся по краям — слева и справа. Такой дизайн отчасти напоминает рендеры iPhone 17 Air, о которых ходят слухи. Tecno планирует представить устройство на выставке MWC 2025.