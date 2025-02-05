Изначально доступный только в Китае, телефон теперь выходит на международный рынок. Устройство выделяется тройной складкой и дисплеем, который трансформируется из 6,4-дюймового экрана в 10,2-дюймовую панель.

Huawei представила модель Mate XT в прошлом году, и она сразу выделилась среди других складных смартфонов благодаря своей уникальной тройной складной конструкции. Изначально устройство было доступно только на китайском рынке, но теперь компания объявила глобальный запуск топовой версии — Huawei Mate XT Ultimate Design.

Сегодня китайский технологический гигант Huawei объявил, что презентация модели Mate XT Ultimate Design состоится в Куала-Лумпуре, Малайзия, 18 февраля 2025 года. Мероприятие начнётся в 14:30 по местному времени. Однако информация о ценах и доступности устройства пока остаётся под вопросом — подробности будут уточнены позже.

источник изображения: GizmochinaПосле дебюта на китайском рынке никаких новостей о международном релизе базовой модели Mate XT не поступало. Однако недавняя сертификация TDRA в ОАЭ указывает на её скорое появление за пределами Китая. Таким образом, можно ожидать, что релиз этой модели состоится в ближайшем будущем.

Mate XT Ultimate Design выделяется своим дизайном дисплея. В сложенном состоянии он представляет собой 6,4-дюймовый экран, который при первом раскрытии увеличивается до 7,9 дюймов. Полностью раскрытая панель достигает размера 10,2 дюйма, предоставляя пространство, сравнимое с планшетом, при этом устройство всё ещё удобно помещается в карман.

В предстоящем складном устройстве используется система обработки изображений XMAGE, включающая 50-мегапиксельный основной, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный и 12-мегапиксельный телеобъектив с 5,5-кратным оптическим зумом. Устройство оснащено мощным аккумулятором на 5600 мАч, поддерживающим быструю проводную зарядку на 66 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт.