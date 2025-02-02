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Аскар_Техник
Полные характеристики и официальные изображения Asus Zenfone 12 Ultra появились в сети
Смартфон отличается премиальным дизайном, 3,5-мм разъемом для наушников и функциями ИИ, включая перевод звонков в реальном времени. Доступен в черном, зеленом и розовом цветах.

Компания Asus подтвердила, что Zenfone 12 Ultra поступит в продажу 6 февраля. Недавний тизер показал дизайн передней панели и новые функции на основе искусственного интеллекта, такие как перевод звонков в реальном времени. Также было подтверждено наличие 3,5-мм разъема для наушников, что редкость для современных флагманов.

По слухам, устройство может использовать аппаратную платформу, аналогичную ROG Phone 9 Pro, но без игровых функций. Новый отчет WinFuture.de раскрыл полные характеристики смартфона и официальные рендеры.

 источник изображения: GizmochinaZenfone 12 Ultra обладает премиальным дизайном, который выделяет его на фоне игровой линейки Asus. Хотя смартфон сохраняет схожий форм-фактор с ROG Phone 9 Pro, модуль камеры был значительно переработан. На нем появились надписи, такие как 50 МП, OIS (оптическая стабилизация) и стабилизатор, подчеркивающие ключевые особенности камеры.

 источник изображения: GizmochinaВ отличие от агрессивного дизайна устройств линейки ROG, Zenfone 12 Ultra отличается более изысканным и элегантным внешним видом. Смартфон будет доступен в нескольких цветовых вариантах, хотя точные детали пока не раскрыты. Кроме того, расположение модуля вспышки отличается от ROG Phone, что добавляет устройству визуальной уникальности. Согласно утечкам, Zenfone 12 Ultra представят в черном, зеленом и розовом цветах.

  источник изображения: GizmochinaZenfone 12 Ultra оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем Samsung LTPO с разрешением 2400×1080 и частотой обновления 120 Гц, которая может увеличиваться до 144 Гц в игровых сценариях. В основе устройства — чипсет Snapdragon 8 Gen 3, который работает в паре с 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 объемом до 512 ГБ.

Asus оснастила Zenfone 12 Ultra 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony Lytia 700 и стабилизацией карданного типа. Её дополняют 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 32-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией (OIS). 32-мегапиксельная фронтальная камера перешла от ROG Phone 9 Pro без изменений.

  источник изображения: GizmochinaУстройство получило аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт и беспроводной зарядки Qi мощностью 15 Вт.

Zenfone 12 Ultra работает на Android 15 и использует искусственный интеллект для улучшения качества фото и видео. Отметим также защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

#asus zenfone 12 ultra
Источник: gizmochina.com
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