Google Pixel 9a, вероятно, выйдет в марте с ценой от $499 за 128 ГБ.

Похоже, выход Google Pixel 9a становится всё более вероятным после его сертификации EMVCo. В документах указан номер модели устройства — GTF7P (кодовое название TG4). Ожидается, что Pixel 9a будет работать на Android 15, учитывая, что Android 14 дебютировал в августе прошлого года вместе с линейкой Pixel 9.

источник изображения: GizmochinaСогласно последним утечкам, Pixel 9a может выйти раньше запланированного срока, возможно, уже в марте, а в продаже он появится к концу месяца. Ожидается, что стартовая цена составит 499 долларов США за версию с 128 ГБ памяти, что соответствует цене его предшественника.

По слухам, Pixel 9a получит 6,285-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и пиковой яркостью до 2700 нит. В качестве основной камеры ожидается 48-мегапиксельный объектив с оптической стабилизацией (OIS), а также 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Для селфи будет использоваться 13-мегапиксельная фронтальная камера Sony IMX712.

источник изображения: GizmochinaТакже сообщается, что Pixel 9a будет оснащен процессором Tensor G4, оперативной памятью LPDDR5x и накопителем UFS 3.1. Аккумулятор устройства, как ожидается, будет иметь емкость 5100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 23 Вт и беспроводной зарядки мощностью 7,5 Вт. Среди других возможных особенностей — чип безопасности Titan M2, сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, и защита по стандарту IP68 от воды и пыли.