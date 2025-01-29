Часы имеют матовый черный корпус, три сменных ремня, красную кнопку активации подсветки и красный дисплей с круговыми графиками.

Скоро ожидается выпуск новой серии часов Casio G-Shock DW-6900 под названием DW-6900-ASRV24A-1CR. Эти часы были созданы в коллаборации с известным брендом спортивной одежды ASRV. В преддверии запуска компания поделилась двумя тизерами в своих социальных сетях.

источник изображения: notebookcheckМодель DW-6900-ASRV24A-1CR выполнена в матовом черном корпусе и комплектуется тремя сменными ремнями. Два из них черные: один украшен названием бренда, второй – слоганом «Свободны только те, кто рискует». Третий ремень отличается простым дизайном и, по словам производителя, обладает светоотражающим покрытием. Еще одной интересной деталью является ярко-красная кнопка, активирующая подсветку. Подсветка экрана тоже красная, а при ее включении на дисплее появляются три круговые диаграммы и надпись «Неустанная погоня».

источник изображения: notebookcheckОжидается, что часы будут оснащены такими функциями, как секундомер с точностью до 1/100 секунды, таймер обратного отсчета, будильник и почасовой сигнал. Батарея модели рассчитана на работу в течение пяти лет от одного элемента питания типа CR2016. Продажи Casio G-Shock DW-6900-ASRV24A-1CR начнутся на сайте asrv.com 30 января, однако цена пока не раскрывается.