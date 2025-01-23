Гарнитура XR работает на Android XR и поддерживает мультитач, голосовые команды и отслеживание взгляда. Ожидается, что она поступит в продажу до конца года по цене выше $2000. Также компания разрабатывает умные очки с искусственным интеллектом.

Компания Samsung официально презентовала серию смартфонов Galaxy S25 на мероприятии Galaxy Unpacked 2025, которое прошло в Сан-Хосе, штат Калифорния. В линейку вошли модели Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra, оснащённые новейшим процессором Snapdragon 8 Elite и другими передовыми характеристиками. Помимо флагманов, Samsung также анонсировала свою первую гарнитуру расширенной реальности под названием «Project Moohan», что стало важным шагом компании на рынке XR-технологий и носимых устройств.

Гарнитура Samsung Project Moohan XR, впервые представленная в декабре 2024 года, призвана кардинально изменить взаимодействие пользователей с физическим и цифровым миром. Работая на новой операционной системе Android XR, созданной совместно с Google и Qualcomm, устройство поддерживает мультимодальный ввод. Это означает, что пользователи смогут управлять приложениями и взаимодействовать с окружающей средой при помощи таких инструментов, как отслеживание взгляда, жесты руками и голосовые команды, обеспечивая плавный и интуитивный опыт.

источник изображения: gizmochinaГарнитура XR от Samsung, как ожидается, получит дисплеи OLEDoS с ультравысоким разрешением, а также обеспечит быструю передачу данных с минимальной задержкой благодаря мощному чипу Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2. Устройство будет поддерживать функции искусственного интеллекта Google Gemini, такие как поиск по кругу, мгновенный перевод текста и улучшенные возможности просмотра в браузере Google Chrome. Несмотря на отсутствие официальной даты релиза, предполагается, что гарнитура выйдет к концу текущего года по цене свыше $2000.

Помимо гарнитуры XR, Samsung также затронула тему разработки умных очков с поддержкой искусственного интеллекта. Эти очки, вероятно, будут оснащены чипом Snapdragon AR1 Gen 1 и платформой Gemini от Google, что позволит использовать голосовые и визуальные команды для управления устройством. Генеральный директор Samsung Т. М. Ро подчеркнул намерение компании выпустить эти очки «в ближайшее время», тем самым обозначив стремление занять лидирующие позиции на рынке следующего поколения носимых устройств.