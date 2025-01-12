Модели обладают 10-летней автономностью, водонепроницаемостью до 200 м и множеством функций, таких как мировое время, таймер, будильник и автоматический календарь.

Casio в Японии представила две новинки серии G-Shock — модели GD-010CE-5JF и GA-010CE-2AJF, отличающиеся повышенной прочностью и экологичностью. В продаже эти часы появятся уже в январе 2025 года. Стоимость GD-010CE составит 17 050 иен (около 10 969 рублей), тогда как за модель GA-010CE придется заплатить 20 350 иен (примерно 13 093 рублей).

источник изображения: GizmochinaОсновные элементы часов, такие как корпус и безель, выполнены из биопластика. Ремешки сделаны из долговечного материала CORDURA re/cor, состоящего из переработанных волокон Cordura и ПЭТ. Окрашивание ремешков происходит с помощью технологии FOOD TEXTILE, которая использует пищевые отходы для создания натуральных красителей. Так, ремешок модели GA-010CE окрашен при помощи экстракта красной репы, а GD-010CE – эхинацеей. Этот процесс придает ремешкам мягкость, природные оттенки и уникальную фактуру.

источник изображения: GizmochinaОбе модели обладают высокой надёжностью благодаря 10-летней автономной работе от одной батарейки. Карбоновый защитный кожух делает часы прочными, но при этом лёгкими. Водонепроницаемость составляет 20 атмосфер (до 200 метров), а для улучшения видимости в темноте предусмотрены светодиоды: у GA-010CE они встроены прямо в циферблат, а у GD-010CE — в ЖК-экран.

источник изображения: GizmochinaЭти часы оборудованы функциями мирового времени для 48 городов, секундомера, таймера, пяти будильников (один из которых имеет функцию повторения) и автоматического календаря. Технология втягивания стрелки улучшает читаемость ЖК-экрана, а пользователи могут управлять звуком устройства, включая и отключая его по своему усмотрению. Покрытие Neo Bright обеспечивает улучшенную видимость дисплея.