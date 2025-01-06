Смартфон оснащён 108-мегапиксельной основной камерой, процессором Snapdragon 680, 6,7-дюймовым ЖК-экраном с частотой обновления 90 Гц и аккумулятором на 5000 мА·ч с быстрой зарядкой 40 Вт. Доступен в синем и белом цветах с золотыми акцентами.

Huawei анонсировала серию смартфонов nova 12i в марте 2024 года. Из всех представленных устройств именно nova 12i стал настоящим новшеством, тогда как другие модели оказались лишь модификациями уже известных гаджетов. Теперь же компания без лишнего шума вывела на рынок Huawei nova 13i, разместив информацию о нем на своем сайте.

источник изображения: gsmarenaHuawei nova 13i, как и его предшественник, оснащен 108-мегапиксельной основной камерой, которая является единственной выдающейся особенностью среди камер смартфона. Кроме того, имеется 2-мегапиксельный сенсор глубины на задней панели и 8-мегапиксельная фронтальная камера для селфи. Однако из-за используемого чипсета возможности записи видео ограничены разрешением 1080p при скорости 30 кадров в секунду.

источник изображения: gsmarenaПроцессор остался прежним — это всё тот же Snapdragon 680, который дебютировал еще в конце 2021 года. Чипсет поддерживает работу в сетях 4G и охватывает те же самые диапазоны LTE, что и предыдущая модель. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенной — 128 ГБ или 256 ГБ. Единственное отличие заключается в версии операционной системы: теперь смартфон поставляется с EMUI 14.2.

источник изображения: gsmarenaNova 13i оборудован 6,7-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1080p+ и частотой обновления 90 Гц. Устройство поддерживает функцию Always On Display, что довольно редко встречается у ЖК-панелей, хотя и не является чем-то революционным. Фронтальная 8-мегапиксельная камера интегрирована прямо в дисплей, а сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани корпуса.

источник изображения: gsmarenaСмартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч, поддерживающим быструю зарядку SuperCharge Turbo мощностью 40 Вт. За 30 минут устройство способно восстановить заряд до 62%. Nova 13i предлагается в двух цветовых вариантах: синий и белый, каждый из которых украшен золотыми элементами, включая кольцо Super Star Orbit Ring вокруг модуля камеры. Huawei nova 13i обнаружен в продаже в Мексике по цене 6000 мексиканских песо за версию с 256 ГБ памяти (примерно 29 623 рубля).