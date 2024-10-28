Устройство получило модельный номер l2404.

Суббренд Vivo iQOO известен как бренд, привлекающий внимание высокопроизводительными устройствами. Однако компания хочет увеличить свои позиции занять не только в премиальном, но и в среднеценовом сегменте. Новая модель iQOO, Z10x 5G, была замечена в базе данных GSMA, сообщает Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaiQOO Z10x 5G был замечен в базе данных GSMA под модельным номером l2404. Хотя точные технические характеристики пока не раскрыты, можно сделать некоторые предположения, основываясь на характеристиках предыдущей модели iQOO — Z9x 5G. iQOO Z9x 5G оснащён большим 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем формата IPS. Частота обновления экрана составлялет 120 Гц, а максимальная яркость достигает 1000 нит. В смартфон используется процессор Snapdragon 6 Gen 1. Устройство предлагает до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Также поддерживались карты microSD, способные увеличивать объём хранения до 1 ТБ.

источник изображения: GizmochinaЧто касается системы камер, iQOO Z9x 5G обладает двойной задней камерой, состоящей из основной камеры на 50 МП и 2-мегапиксельного датчика глубины. За селфи и видео отвечает 8-мегапиксельная фронтальная камера, которая расположена на передней панели смартфона. Устройство оснащено массивным аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, который можно быстро зарядить благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Устройство также получило сертификаты надежности IPX4 и IP6X. Программное обеспечение включает в себя OriginOS 4 на базе Android 14. Предполагается, что новый iQOO Z10x 5G будет включать в себя более современные технологии по сравнению с предшественником Z9x 5G. Хотя точная дата запуска не была озвучена, прогнозируется, что Z10x 5G появится на рынке в 2025 году.