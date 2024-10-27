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Аскар_Техник
Samsung представила новые лимитированные смартфоны W25 и W25 Flip
Смартфоны построены на базе Galaxy Z Flip 6 и Z Fold Special Edition.

Ежегодно Samsung выпускает в Китае серию складных устройств W, базирующихся на моделях Z-серии, с акцентом на элементы роскошного дизайна, эксклюзивные функции и улучшенные параметры оперативной памяти и хранилища.

Недавнее добавление в линейку пары аппаратов — W25 Flip (основанного на Galaxy Z Flip 6) и W25 (базируется на специальном издании Galaxy Z Fold) — было официально представлено на сайте компании, подчеркивая их уникальные особенности и премиальное исполнение, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaОба устройства имеют керамическую заднюю панель черного цвета с логотипом «Heart to the World», золотистую алюминиевую рамку и элегантный шарнир, что придает им особый шарм.

Samsung W25 Flip оснащен 6,7-дюймовым основным дисплеем и 3,4-дюймовым внешним дисплеем, что обеспечивает удобное взаимодействие с устройством. Пользователям доступны эксклюзивные динамические обои, такие как «Cloud Fan Elegance», а также возможность бесшовного переключения между приложениями. Смартфон имеет 50-мегапиксельную основную камеру с продвинутой системой автофокуса на базе искусственного интеллекта, которая способна точно определять объекты для создания качественных снимков. Стоит отметить, что устройство поддерживает 2-кратный оптический зум, несмотря на компактный форм-фактор раскладного корпуса, позволяющий делать чёткие фотографии.

Искусственный интеллект в устройстве реализован через функции чатов, перевода в реальном времени, и нового поколения виртуального ассистента Bixby.

#samsung
Источник: gizmochina.com
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