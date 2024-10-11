Компания Tecno представила новый смартфон Camon 30S на своем международном сайте. Устройство обладает широким спектром функциональных возможностей. Пока что смартфон можно купить только в Пакистане, но вскоре он будет доступен и на других рынках, пишет Gizmochina.

Tecno Camon 30S оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Этот дисплей может достигать яркости до 1300 нит в режиме высокой яркости и использует технологию ШИМ-затемнения с частотой 2160 Гц для лучшего комфорта глаз. 10-битная панель обеспечивает 100% охват цветового пространства DCI-P3, а также защищена стеклом Gorilla Glass. Кроме того, экран оснащен функцией защиты от влажных пальцев. Смартфон работает на базе процессора Helio G100, который позволяет использовать стандарты связи 4G. Устройство доступно в трех конфигурациях: 6 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ встроенной памяти, 8 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 33 Вт, что несколько ниже в сравнении с зарядкой мощностью 70 Вт, имевшейся в предыдущем поколении устройства.

источник изображения: GizmochinaКамера смартфона имеет основной модуль на 50 МП с сенсором Sony IMX896 формата 1/1,56 дюйма и системой оптической стабилизации изображения (OIS), а также дополнительным 2-мегапиксельным датчиком глубины. На передней панели расположена 13 МП фронтальная камера с двойной светодиодной вспышкой. Устройство имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP53, стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos. Безопасность данных обеспечивается встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. В Пакистане стоимость смартфона Camon 30S составляет 60 000 пакистанских рупий, что приблизительно 21 013 рублей. Модель представлена в четырех цветовых вариантах: синем, фиолетовом, небесно-черном и золотом.