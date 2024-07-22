Компания Gamesir представила новый геймпад X3 Pro Aurora Stretch Handle, предназначенный для любителей мобильных игр, пишет Gizmochina.
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Он стоит 469 юаней (примерно 5 643 рублей) на JD.com и в настоящее время доступен для предварительного заказа, а официальный запуск назначен на 19 августа. Ручка X3 Pro Aurora оснащена кнопками Kailh, которые обещают четкое и отзывчивое ощущение со сроком службы до 3 миллионов нажатий. Геймпад оснащен кастомным джойстиком Hall со сроком службы до 5 миллионов циклов, который, как утверждает Gamesir, использует электромагнитное поле для предотвращения дрейфа, что является распространенной проблемой у традиционных джойстиков.
X3 Pro Aurora Stretch Handle поставляется со встроенным модулем охлаждения. Этот съемный модуль имеет площадь рассеивания тепла 4000 мм² и вентилятор мощностью 12 Вт для охлаждения телефона во время интенсивных игровых сессий.В геймпад встроен двойной вибромотор для иммерсивной обратной связи и шестиосевым гироскопом для управления движением в совместимых играх. Также в геймпаде расположен 3,5-мм разъем для подключения проводных наушников во время игр.
Эластичная ручка X3 Pro Aurora имеет растягивающуюся конструкцию, что позволяет использовать ее для различных мобильных устройств размером от 97,5 мм до 180 мм, включая телефоны с большими модулями камер. Геймпад подключается через интерфейс Type-C и может похвастаться совместимостью с устройствами серии Android, HarmonyOS, iPhone 15 и ПК для, которого требуется отдельный кабель для проводного подключения.