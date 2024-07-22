Он оснащен кнопками Kailh и кастомным джойстиком Hall, имеет встроенный модуль охлаждения и двойной вибромотор.

Источник изображения: Gizmochina

Компания Gamesir представила новый геймпад X3 Pro Aurora Stretch Handle, предназначенный для любителей мобильных игр, пишет Gizmochina.

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Источник изображения: GizmochinaОн стоит 469 юаней (примерно 5 643 рублей) на JD.com и в настоящее время доступен для предварительного заказа, а официальный запуск назначен на 19 августа. Ручка X3 Pro Aurora оснащена кнопками Kailh, которые обещают четкое и отзывчивое ощущение со сроком службы до 3 миллионов нажатий. Геймпад оснащен кастомным джойстиком Hall со сроком службы до 5 миллионов циклов, который, как утверждает Gamesir, использует электромагнитное поле для предотвращения дрейфа, что является распространенной проблемой у традиционных джойстиков.

источник изображения: GizmochinaX3 Pro Aurora Stretch Handle поставляется со встроенным модулем охлаждения. Этот съемный модуль имеет площадь рассеивания тепла 4000 мм² и вентилятор мощностью 12 Вт для охлаждения телефона во время интенсивных игровых сессий.В геймпад встроен двойной вибромотор для иммерсивной обратной связи и шестиосевым гироскопом для управления движением в совместимых играх. Также в геймпаде расположен 3,5-мм разъем для подключения проводных наушников во время игр.

источник изображения: GizmochinaЭластичная ручка X3 Pro Aurora имеет растягивающуюся конструкцию, что позволяет использовать ее для различных мобильных устройств размером от 97,5 мм до 180 мм, включая телефоны с большими модулями камер. Геймпад подключается через интерфейс Type-C и может похвастаться совместимостью с устройствами серии Android, HarmonyOS, iPhone 15 и ПК для, которого требуется отдельный кабель для проводного подключения.