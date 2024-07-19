Oppo A3x 5G получит двойную камеру, защиту IP54, экран с яркостью 1000 нит и частотой обновления 120 Гц. Будет доступно три цвета корпуса. Смартфон будет работать на базе Android 14 и процессора Dimensity 6300.

Компания Oppo планирует выпустить новый смартфон серии A в Индии. Предстоящее устройство может быть названо Oppo A3x, которое, скорее всего, будет моделью смартфона среднего класса. Однако до официального релиза в сеть просочились основные характеристики и дизайн Oppo A3x 5G, пишет Gizmochina.

источник изображения: TheTechOutlookУтечкой дизайна и спецификаций поделился источник TheTechOutlook. Также в отчете поделились просочившимися рекламными постерами, демонстрирующими дизайн Oppo A3x 5G. На задней панели смартфона расположена двойная камера. На постере подчеркивается ударопрочная конструкция и устойчивость к различным жидкостям (степень защиты IP54). Смартфон имеет дисплей с пиковой яркостью 1000 нит и частотой обновления 120 Гц.

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источник изображения: TheTechOutlook Экран имеет плоскую панель со скругленными углами и заметными рамками, при этом спаренные клавиши регулировки громкости и кнопка питания находятся на правой рамке, а лоток для SIM-карты — на левой. Стоит отметить, что в сеть просочились цветовые варианты нового Oppo A3x 5G: Purple, Sparkle Black и Starlight White.

По слухам, Oppo A3x 5G будет работать на базе Android 14 из коробки. Смартфон может быть оснащен SoC Dimensity 6300, который работает в паре с двумя вариантами памяти 4 ГБ + 64 ГБ или 4 ГБ + 128 ГБ. Это устройство питается от аккумулятора емкостью 5 100 мАч, который может поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт.