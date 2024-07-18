Ноутбук имеет OLED-дисплей с разрешением 2,8K и системой охлаждения Glacier Pro. Ноутбук весит 1,38 кг и стоит 14 999 юаней (около 180 000 рублей).

Компания ASUS представила ноутбук-трансформер ProArt 13 2024, созданный для расширения возможностей творческих пользователей, пишет Gizmochina. Эта машина на базе искусственного интеллекта может похвастаться мощным процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 с ядрами Zen 5 и графикой архитектуры RDNA 3.5, управляемой Radeon 880M (16 CU). Встроенный NPU обеспечивает вычислительную мощность до 50 TOPS, что идеально подходит для сложных задач.

Одним из главных элементом ProArt 13 2024 является потрясающий сенсорный OLED-дисплей с разрешением 2,8K. Этот экран с высоким разрешением покрывает 100% цветовой гаммы P3 для ярких цветов, может похвастаться пиковой яркостью 550 нит для превосходной четкости даже при ярком освещении и поддерживает ввод с помощью стилуса для естественного рисования.

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источник изображения: GizmochinaСам ProArt 13 2024 на удивление тонким и легкий несмотря на то, что ноутбук имеет впечатляющую производительность. Имея толщину всего 15,8 мм и вес всего 1,38 кг, он идеально подходит для создателей контента в дороге. Система охлаждения ASUS Glacier Pro с двумя вентиляторами, четырьмя тепловыми трубками и термопастой из жидкого металла обеспечивает охлаждение ноутбука даже при полной мощности в 115 Вт.

ProArt 13 2024 оснащен аккумулятором емкостью 73 Вт⋅ч, встроенной камерой с разрешением 1080p для безопасного распознавания лиц и сенсорной панелью с частотой обновления 240 Гц для плавного и отзывчивого управления. ASUS ProArt 13 2024 уже доступен для предварительного заказа и официально поступит в продажу 28 июля по цене 14 999 юаней (около 180 000 рублей).



