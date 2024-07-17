Устройство оснащено 50 Мп камерой, 6,6-дюймовым экраном, батареей на 5000 мАч и процессором MediaTek Dimensity 6080. Стоимость стартует от 9 999 рупий.

Компания itel официально анонсировала модель Color Pro 5G в Индии, пишет Gizmochina. Утечка раскрыла некоторые из его ключевых характеристик перед запуском, но теперь у нас есть все официальные подробности.

Новая технология IVCO itel Vivid Color, является одним из основных аспектов нового itel Color Pro 5G. Смартфон может менять цвет задней панели под воздействием солнечных лучей. На задней панели расположена 50-мегапиксельная двойная камера с искусственным интеллектом. Смартфон оснащен 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Для селфи и видеозвонков используется 8-мегапиксельная фронтальная камера. Устройство питается от большого аккумулятора емкостью 5 000 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 18 Вт.

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источник изображения: Gizmochinaitel Color Pro 5G оснащен процессором SoC MediaTek Dimensity 6080, который работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Поддержка виртуальной оперативной памяти позволяет увеличить объем памяти еще на 6 ГБ, а слот для карт microSD позволяет увеличить объем памяти. Чипсет поддерживает NRCA (5G++), который обеспечивает надежное подключение 5G для более быстрого просмотра веб-страниц. Другие примечательные функции включают боковой сканер отпечатков пальцев, разблокировку по лицу, FM-радио и ОС Android 13 из коробки. Он будет предлагаться в двух цветовых вариантах, а именно Lavendary Fantasy и River Blue. Стоимость смартфона начинается от 9 999 индийских рупий (около 10 600 рублей).