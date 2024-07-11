Vivo готовит новый смартфон Y18i, ожидаемый на основе сертификатов Geekbench, BIS, TUV и EE.

источник изображения: GizmochinaКомпания Vivo готовится к запуску нового смартфона Y-серии. Ожидается, что этим устройством станет Vivo Y18i, пишет Gizmochina. Смартфон появился на нескольких сертификационных веб-сайтах, включая Geekbench, BIS, TUV и EE. Это говорит о его скором запуске. Ранее устройство было обнаружено в базе данных IMEI. Vivo Y18i указан под номером модели V2414 на Geekbench, BIS, TUV и EE. Согласно данным бенчмарка, устройство будет работать на процессоре Unisoc T612, который имеет восемь ядер с тактовой частотой 1,82 ГГц. Смартфон будет иметь 4 ГБ оперативной памяти. Vivo Y18i набирает 419 и 1461 баллов в результатах одноядерных и многоядерных тестов Geekbench.

источник изображения: GizmochinaСертификаты BIS, TUV и EE не раскрывают никаких ключевых деталей Vivo Y18i. Ожидается, что это будет бюджетный смартфон, и в ближайшие дни может появиться больше информации. К слову сказать, Vivo Y18 и Y18e оснащены дисплеем HD+ с частотой 90 Гц и диагональю 6,56 дюйма с каплевидным вырезом. Оба телефона оснащены процессором MediaTek Helio G85, который работает в паре с 4 ГБ оперативной. Питает устройства аккумулятор емкостью 5 000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Устройства также имеют класс защиты IP54 и двойные задние камеры: Y18 с 50-мегапиксельным основным датчиком, а Y18e с 13-мегапиксельным объективом.