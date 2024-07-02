В течение года Samsung готовится к запуску смартфона Galaxy S24 FE. С приближением даты релиза появляется все больше слухов и новостей об этом новом телефоне, особенно в отношении его цветовых вариантов, сообщает gizmochina.
Samsung сосредоточится на выпуске Galaxy S24 FE в основном в черном цвете. Так как черный — очень популярный цвет для телефонов, вполне логично, что Samsung будет отдавать приоритет именно этому цвету. Также, Помимо черного, Galaxy S24 FE будет выпускаться в сером, голубом, светло-зеленом и желтом цветах. Эта информация исходит от Росса Йонга из DSCC. Мы уже видели светло-зеленый цвет на некоторых просочившихся изображениях Galaxy S24 FE. На этих снимках видно, что телефон будет иметь более тонкие рамки по сравнению с предыдущей моделью. Дисплей также будет больше, ожидается, что он составит 6,65 дюйма.
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Galaxy S24 FE не будет иметь чипсета Snapdragon. Вместо этого он будет использовать чипсет Exynos 2400. Это тот же процессор, использовался в некоторых версиях Galaxy S24 и Galaxy S24+ в этом году. Телефон будет поставляться с 12 ГБ оперативной памяти, что поможет ему работать без сбоев и справляться со многими задачами одновременно. Он также будет работать на Android 14 из коробки. Galaxy S24 FE будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, которая должна делать очень четкие и детализированные фотографии. Также будет 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера для съемки большего количества снимков за один кадр и телефотокамера 8/10 МП с 3-кратным оптическим зумом для съемки с расстояния. Эти функции помогут пользователям делать разнообразные качественные фотографии и различные видео.
Samsung пока не объявила точную дату запуска Galaxy S24 FE. Однако ожидается, что он выйдет либо в конце этого года, либо в начале следующего.