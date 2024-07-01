Смартфон Vivo Y03t с моделью V2344 обнаружен в базе данных сертификации SDPPI и на сайте SIRIM, запуск ожидается скоро. Устройство оснащено 6,56-дюймовым ЖК-экраном, процессором MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной и до 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт и ОС FunTouch OS 14 на базе Android 14.

источник изображения: gizmochinaКоманда TheTechOutlook обнаружила смартфон Vivo Y03t с номером модели V2344 в базе данных сертификации SDPPI, сообщает gizmochina. Кроме того, Vivo Y03t был указан на веб-сайте сертификации SIRIM, хотя ни одна из сертификаций не раскрывает конкретных подробностей о функциях смартфона, но их наличие указывает на скорый запуск.

Это произошло после того, как мы заметили появление устройства в базе данных IMEI с номером модели V2409. Ожидается, что V2409 является региональным вариантом Vivo Y03t.

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источник изображения: gizmochinaVivo Y03 имеет 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ и с частотой обновления 90 Гц. В смартфоне стоит процессор MediaTek Helio G85 в паре с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора смартфона составит 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Операционная система FunTouch OS 14 на базе Android 14. На задней панели расположен 13-мегапиксельный основной датчик с объективом QVGA на задней панели. Для селфи спереди находится 5-мегапиксельная камера. Варианты подключения включают поддержку двух SIM-карт, подключение 4G, Bluetooth 5.0, GPS и степень защиты от пыли и воды IP54.

Поскольку Y03 является бюджетным смартфоном, Y03t потенциально может быть нацелен на аналогичный сегмент рынка.