Metaphyuni Genesis Cube - мощный мини-ПК на базе процессора AMD Ryzen 7 8845H, предлагающий три режима работы: тихий (TDP 45 Вт), игровой (TDP 65 Вт) и производительный (TDP 80 Вт). Компьютер оснащен двумя вентиляторами, медным модулем охлаждения и термоматериалом с фазовым переходом. Имеет два порта 2,5 GbE Ethernet, HDMI 2.1, DisplayPort 2.0, USB4 140 Вт и USB4 100 Вт, а также USB 3.2 Type-C и USB 3.0 Type-A. Цена начинается от 3899 CNY (около $536) за версию с 16 ГБ памяти DDR5 и 1 ТБ встроенной памяти.

источник изображения: videocardzMetaphyuni Genesis Cube - это высокопроизводительный мини-ПК на базе новейшего процессора AMD Ryzen 7 8845НЅ, пишет videocardz. Это мобильный чип Hawk Point с TDP по умолчанию, установленным на 45 Вт. AMD также предлагает вариант Ryzen 98945HS, который имеет более высокую базовую частоту и тактовую частоту, но по сути оба SKU идентичны.

Для этой системы компания использовала Ryzen 78845HS с 8 ядрами Zen4. TDP 45 Вт является настройкой по умолчанию, что позволяет системе работать при уровне шума около 31 дБ. В этом режиме система отдает приоритет низкому энергопотреблению и низкому уровню шума. К слову сказать, система имеет два дополнительных режима. Однако система поставляется с двумя дополнительными настройками. Первый режим предназначен для игр, он изменяет TDP на 65 Вт.Также есть третий режим в нем приоритет отдается производительности, а не температуре и шуму, хотя в стресс-тесте FPU она все равно должна оставаться ниже 76°С и 88°С. В этом режиме мини ПК издает шум до 48 дБ, что очень хороший результат, учитывая небольшие размеры системы (15 х 15 х 5 см).

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источник изображения: videocardzДля включения третьего режима на 80 Вт система оснащена специальной конструкцией охлаждения с двумя вентиляторами, с одним вентилятором в качестве всасывающего, а другой выталкивающим воздух. Оба вентилятора прикреплены к специальному медному модулю охлаждения, в котором вместо обычной термопасты или даже жидкого металла используется термоматериал с фазовым переходом и проводимостью 8,0 Вт/м-К.

Metaphyuni Genesis Cube имеет два разъема 2,5 GbE Ethernet, HDMI 2.1, DisplayPort 2.0, один интерфейс USB4 140 Вт и один интерфейс USB4 100 Вт. Также есть порты USB 3.2 Туре-С и USB 3.0 Туре-А.

источник изображения: videocardzЦена Genesis Cube составляет 3899 CNY, что составляет около $536. Эта конфигурация включает 16 ГБ памяти DDR5 и 1 ТБ встроенной памяти. Базовая система без этих компонентов стоит 2699 юаней, что около $371.