Компания Tecno представит смартфон Tecno Spark 20 Pro 5G в Индии в июле. Устройство обладает 108Мп основной камерой, 8Мп фронтальной, 6,78" экраном с частотой 120Гц, процессором MediaTek Dimensity 6080 5G, 8ГБ ОЗУ и накопителем на 256ГБ. Емкость аккумулятора составляет 5000мАч с быстрой зарядкой 33Вт. Работает на HiOS 14 на базе Android 14.

источник изображения: gizmochinaКомпания Tecno собирается представить свой первый 5G-телефон в серии Spark 20, Tecno Spark 20 Pro 5G, в Индии в июле этого года, сообщает gizmochina. Также смартфон будет доступен в Саудовской Аравии, в Африке, на Юго-Восточной Азии, Латинской Америке.

источник изображения: gizmochinaВ преддверии запуска в сеть просочились промо-материалы для Tecno Spark 20 Pro 5G , которые раскрыли некоторые технические характеристики. Согласно рекламному постеру, Tecno Spark 20 Pro 5G имеет 108-мегапиксельную камеру на задней панели, а на передней панели расположена 8 мегапиксельная фронтальная камера. К слову сказать, устройство будет поставляться с 16 ГБ оперативной памяти, которая, вероятно, будет включать 8 ГБ физической оперативной памяти и 8 ГБ виртуальной оперативной памяти. Кроме этого, в отчете не раскрывается никаких подробностей, однако, похоже, что индийская версия устройства будет идентична глобальной модели.

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источник изображения: gizmochinaСмартфон Tecno Spark 20 Pro 5G получит 6,78-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Он оснащен процессором MediaTek Dimensity 6080 5G, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Питает смартфон аккумулятор емкостью 5000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и предлагает множество интеллектуальных режимов зарядки для продления срока службы батареи. Он работает на HiOS 14 от TECNO на базе Android 14. Стоимость и дата выпуска смартфона пока не разглашается.