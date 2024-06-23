AMD готовит серию Strix с 16 ядрами Zen5 и до 40 блоками RDNA 3.5, превосходящую Strix Point. Тестируется новая платформа Strix Halo с поддержкой 128 ГБ памяти. Процессор поддерживает 256-битную шину памяти LPDDR5-8000, требуя минимум 8 модулей. Производительность Halo сравнима с RTX 4070.

Компания AMD еще не подтвердила серию Серия Strix, но по слухам, будет запущена с 16 ядрами Zen5 и до 40 вычислительными блоками RDNA 3.5, сообщает videocardz. Эта конфигурация превосходит массовый гибридный процессор Strix Point, запуск которого запланирован на следующий месяц.

В документах о поставках указано, что AMD недавно начала тестирование новой эталонной платформы для Strix Halo, которая использует разъем FP11. Платформа, которая оснащена этим разъемом, называется Maple Rev.B поддерживает 128 ГБ памяти. Это первый раз, когда AMD протестировала такой большой объем памяти с Halo, поскольку предыдущие тесты включали только варианты с 64 ГБ и 32 ГБ.

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источник изображения: videocardzСогласно просочившимся источникам, Strix Halo поддерживает 256-битную шину памяти и память LPDDR5- 8000. В отличие от чиповых процессоров Apple M-серии, гибридный процессор AMD не имеет памяти в корпусе. Самые большие LPDDR5X модули имеют емкость 128 ГБ, а это означает, что для Strix Halo потребуется не менее восьми модулей вокруг гибридного процессора.

Такие конфигурации распространены среди игровых ноутбуков, в которых используется 16 ГБ памяти GDDR6 (по 2 ГБ на модуль). Однако, в отличие от Strix Halo, эти конструкции могут разделять центральный и дискретный графический процессор и они по-прежнему используют системную память, которая либо припаяна к материнской плате, либо устанавливается через модули. Halo не будет таким же быстрым, как графические процессоры NVIDIA RTX 4080/4090 для ноутбуков с точки зрения игр, но он будет занимать значительно меньшую площадь и, вероятно, потребует менее сложных конструкций. В дизайне корпуса Halo будут использоваться две матрицы Zen 5 в сочетании с более крупным кристаллом, который предназначен для графики, контроллеров памяти. Планируются различные модели, имеющие от 6 до 16 ядер Zen 5 и сочетающие в себе от 16 до 40 блоков RDNA 3.5 CU. По производительности флагманская версия Halo может достичь уровня RTX 4070.







