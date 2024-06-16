Компания Honor готовит к выпуску новую серию смартфонов Honor X60 для Китая. Устройство с номером модели LYN-AN00 прошло сертификацию TENAA, предполагается, что это будет Honor 60i.

Не так давно компания Honor представила серию смартфонов Honor 200 в Китае, а в начале этого месяца компания анонсировала Magic V Flip. Известно, что бренд работает над серией смартфонов Honor X60 для китайского рынка, пишет gizmochina.

Предполагаемое устройство, принадлежащее к семейству Х60 с LYN-AN00, было обнаружено в базе данных китайской платформы сертификации TENAA. Вероятнее всего устройство будет называться Honor 60i, когда оно появится на рынке.

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Сертификация TENAA показывает, что габариты смартфона 161,05 х 74,55 х 71,8 мм при массе 172 г. Он оснащен 6,7-дюймовой ЖК-матрицей с разрешением FHD+ (1080 х 2412 пикселей).

У Х60і будет восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц, объем оперативной памяти - от 6 до 16 ГБ, встроенной памяти - от 128 ГБ до 1 ТБ. Поддержки карт памяти не будет. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5 000 мАч (номинальное значение 4 9000 мАч), но никакой информации о возможностях быстрой зарядки нет.

LYN-AN00 имеет 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Основная камера оснащена 50-мегапиксельной камерой и 2-мегапиксельным вспомогательным объективом. Также упоминается сканер отпечатков пальцев под дисплеем, что вряд ли вероятно, так как телефон имеет ЖК-экран, но на устройстве может быть установлен боковой датчик отпечатков пальцев.

Информации о дизайне Honor Х60і нет, так как его изображения еще не появились в базе данных TENAA. Honor Х50і был представлен в июле прошлого года. Другими словами, вполне вероятно, что Х60і может дебютировать примерно в то же время.