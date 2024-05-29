Китайская компания MaxSun представила Евразийской экономической комиссии новые материнские платы, разработанные для серии Intel Core Ultra 200.

Intel собирается представить чипсеты для материнских плат LGA 1851: Z890, B860 и H810. Недавние утечки подтверждали информацию о Z890 и B860, а про H810 и слуха не было. Китайская компания MaxSun представила Евразийской экономической комиссии около 80 материнских плат, что подтверждает существование чипсета начального уровня H810, пишет videocardz. У MaxSun будет серия iCraft, которая включает в себя материнские платы только с чипсетами Z890 и В860. Также в списке указан чипсет B840, что скорее всего является опечаткой. В списке нет ни слова про серию AMD X870, но серия может появиться позже так, как компания MaxSun делает уклон на чипсеты Intel.

источник изображения: videocardz Также есть предположение, что производители материнских плат такие, как MaxSun, MSI, Gigabyte могут показать свои платы Intel следующего поколения на выставке Computex 2024, которая пройдет с 4 по 7 июня. Заявка Maxsun в ЕЕС согласуется с аналогичными утечками от MSI и Gigabyte, предполагая, что, по крайней мере, три производителя материнских плат завершили свои разработки и, вероятно, находятся в производственном процессе до запуска Core Ultra в четвертом квартале. VideoCardz обратится к MaxSun по поводу чипсета В840, но вероятнее всего, что компания откажется от комментариев.