Intel собирается представить чипсеты для материнских плат LGA 1851: Z890, B860 и H810. Недавние утечки подтверждали информацию о Z890 и B860, а про H810 и слуха не было. Китайская компания MaxSun представила Евразийской экономической комиссии около 80 материнских плат, что подтверждает существование чипсета начального уровня H810, пишет videocardz. У MaxSun будет серия iCraft, которая включает в себя материнские платы только с чипсетами Z890 и В860. Также в списке указан чипсет B840, что скорее всего является опечаткой. В списке нет ни слова про серию AMD X870, но серия может появиться позже так, как компания MaxSun делает уклон на чипсеты Intel.
Также есть предположение, что производители материнских плат такие, как MaxSun, MSI, Gigabyte могут показать свои платы Intel следующего поколения на выставке Computex 2024, которая пройдет с 4 по 7 июня. Заявка Maxsun в ЕЕС согласуется с аналогичными утечками от MSI и Gigabyte, предполагая, что, по крайней мере, три производителя материнских плат завершили свои разработки и, вероятно, находятся в производственном процессе до запуска Core Ultra в четвертом квартале. VideoCardz обратится к MaxSun по поводу чипсета В840, но вероятнее всего, что компания откажется от комментариев.