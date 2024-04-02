По мере того, как рынки твердотельных накопителей набирают темпы потребительского спроса, производители готовы поднять цены до 25%.

Рынки твердотельных накопителей выходят из нисходящего тренда, а крупномасштабные скачки цен нужны, чтобы компании окупили затраты на производство. Как сообщает TrendForce, ожидается, что цены на потребительские твердотельные накопители вырастут на 10-15%, а корпоративные и вовсе до 25% в ближайшие недели, поскольку производители, такие как Samsung и Western Digital стремятся к более высокой прибыли за счёт увеличения стоимости на фоне повышения потребительского спроса. Скорее всего мы станем свидетелями этого роста цен в ближайшие кварталы, а это говорит о том, что цены на твердотельные накопители сейчас самые оптимальные для покупки.