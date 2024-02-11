Компания Gigabyte внесла изменения в конструкцию своих видеокарт после того, как обнаружились случаи растрескивания печатных плат.

Компания Gigabyte, известный производитель компьютерной техники и электроники, внесла изменения в конструкцию своих графических процессоров после того, как были обнаружены случаи растрескивания их печатных плат. Это вызвало беспокойство среди пользователей, которые столкнулись с проблемами в работе своих устройств.

Оказалось, что некоторые пользователи видеокарт Gigabyte GeForce RTX 40 и RTX 30 столкнулись с конструктивной неисправностью своих плат, которая привела к образованию трещин в определенной области платы. Эти трещины повредили линии передачи данных внутри видеокарты, что затрудняло передачу данных и могло привести к полной неработоспособности устройства. Некоторые пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, пытались обратиться в Gigabyte за помощью, но их запросы на возврат или замену товара были отклонены.

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Эта ситуация вызвала бурное обсуждение среди пользователей на платформе Reddit и привлекла внимание к проблеме. Однако, Gigabyte оперативно отреагировала на ситуацию и внесла изменения в конструкцию новой партии своих видеокарт, чтобы предотвратить возникновение подобных проблем в будущем.