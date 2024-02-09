Компания CableMod проводит масштабную отзывную кампанию для более 25 300 аксессуаров из-за пожароопасного разъема 12VHWPR.

Компания CableMod, занимающаяся разработкой и производством аксессуаров для электроники, объявила об инициировании масштабной отзывной кампании для более 25 300 своих продуктов. Причиной такого решения стала проблема с пожароопасностью разъема питания 12VHWPR, обнаруженная как в собственных продуктах компании, так и в продуктах других производителей. По сообщениям CableMod, было зафиксировано 272 случая возгораний и оплавлений переходников из-за проблем с данным разъемом. Отзывная кампания затрагивает переходники питания, проданные с февраля 2022 г. по декабрь 2023 г., включая угловые и обычные версии. Важно отметить, что решение об отзыве основано не на единичных случаях, а на полученной от потребителей информации о проблемах с перегревом, расплавлением или ухудшением качества работы переходников на протяжении времени. Компания получила требования о возмещении убытков на общую сумму около 74 500 долларов США, при этом о травмах в результате инцидентов с переходниками не сообщалось.