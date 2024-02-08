Intel запретила продажу некоторых процессоров в Германии из-за проигранного патентного спора. Суд установил, что технология регулирования напряжения нарушает патент R2 Semiconductor.

Компания Intel столкнулась с неожиданным препятствием в виде запрета на продажу некоторых своих процессоров на территории Германии. Причиной тому стало проигранное компанией патентное разбирательство. Иск против Intel подала компания R2 Semiconductor, обвинив Intel в нарушении патентов на технологию регулирования напряжения. Процесс проходил в региональном суде Дюссельдорфа, где Intel пыталась оспорить решение суда. Однако суд вынес постановление о запрете продажи определенных моделей процессоров Intel, включая современные модели серий Ice Lake, Tiger Lake и Alder Lake. Запрет также распространяется на серверные процессоры Xeon Scalable Ice Lake. Для Intel данное решение стало неприятным сюрпризом, поскольку компания настаивает на том, что она не нарушала никаких патентов. Но несмотря на это, суд оставил решение в силе, и теперь продажа указанных моделей процессоров в Германии стала невозможной. Intel продолжает настаивать на своей правоте и планирует обжаловать решение суда, однако пока неясно, когда и с каким результатом. А между тем, потребители в Германии остались без доступа к некоторым из самых современных процессоров Intel.





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