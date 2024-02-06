Игра Palworld демонстрирует впечатляющие показатели продаж. Релиз проекта в цифровом магазине Steam превзошел хиты, такие как Counter-Strike 2 и Dota 2, став самым популярным в магазине.

Игра представляет собой приключенческий экшн с элементами выживания, релиз которого состоялся 19 января. Уже через 40 часов с момента выхода продажи игры превысили 3 миллиона копий. Количество купленных копий на данный момент превышает 6 миллионов. Геймеры высоко оценили игру, о чем свидетельствует рейтинг одобрения, который составляет более 90%. В сети размещено более 50 тысяч рецензий, пользователи оценили нестандартный подход к геймплею и юмор разработчиков.

Однако некоторые игроки опасаются возможных судебных исков со стороны компании Nintendo из-за сходства некоторых существ в игре с покемонами.

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Первые восемь часов продаж принесли более миллиона проданных копий игры, а к концу дня этот показатель вырос до двух миллионов. Спустя трое суток продажи превысили четыре миллиона, что сравнимо с успехом ожидаемых хитов прошлого. Таким образом, игра Palworld стала настоящим сюрпризом для игроков и разработчиков, продемонстрировав огромный интерес со стороны аудитории.