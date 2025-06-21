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Автомобиль Infantry Squad Vehicle (ISV) может заменить Land Rover в британской армии
ISV может перевозить до 9 военнослужащих и почти 1,5 тонны груза

Компании GM Defense и NP Aerospace представили британской армии новую легкую многоцелевую машину Infantry Squad Vehicle (ISV), предназначенную для перевозки небольших подразделений и грузов в боевых условиях. Эта легкая бронемашина призвана заменить устаревшие модели Land Rover и Pinzgauer и стать основой мобильности сухопутных войск.

Автомобиль создан на базе проверенного внедорожника Chevrolet Colorado ZR2, который уже используется в составе вооружённых сил США и Канады. ISV способен перевозить до девяти военнослужащих и до 1451 кг полезного груза, что делает его универсальной платформой для различных тактических задач.

Одной из ключевых особенностей ISV является высокая степень модульности — машина может комплектоваться пулеметами, автоматическими гранатомётами и даже современными системами противодействия дронам, включая лазерное оружие. Применение коммерческих компонентов снижает стоимость обслуживания и упрощает эксплуатацию.

Машина оснащена 275-сильным дизельным двигателем Duramax, шестиступенчатой автоматической трансмиссией и передовой подвеской, обеспечивающей отличную проходимость. Для повышения безопасности экипажа предусмотрены система защиты от опрокидывания и инфракрасные фары для действий в ночных условиях.

ISV легко транспортируется как вертолётами, так и самолетами стратегической авиации, включая возможность воздушно-десантной высадки. Поставляться будет в двух исполнениях — стандартном и специализированном — чтобы соответствовать разным оперативным требованиям.

Английская компания NP Aerospace займётся адаптацией автомобиля под нужды британской армии, включая интеграцию дополнительной брони и специализированного оборудования.

Новый Infantry Squad Vehicle обеспечивает войскам современный уровень мобильности, защиту и возможность быстрого реагирования.

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Источник: thedefensepost.com
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