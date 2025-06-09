Гибридная установка обеспечивает преимущество в маневренности и скрытности, благодаря практически бесшумному передвижению и мгновенному ускорению.

Китай начал испытания новой гибридной танковой платформы, сочетающей дизельный двигатель и электрическую тягу для поддержки современных боевых систем и эксплуатации в условиях высокогорья.

Машина оснащена как традиционным дизельным мотором, так и электродвигателями с аккумуляторами, что обеспечивает низкий уровень шума, быстрый отклик на ускорение и возможность питания энергоемких систем — таких, как лазерное оружие и комплексы радиоэлектронной борьбы.

По мнению китайских военных экспертов, новая платформа может быть испытательным образцом для электрической версии основного танка Type 99A с увеличенным запасом хода или предназначаться специально для боевых действий в горных районах, где обычные двигатели теряют эффективность из-за разреженного воздуха.

Гибридная силовая установка повышает маневренность и скрытность танка, обеспечивая ему преимущество в бою. Благодаря почти бесшумному ходу и способности к резкому ускорению, машина может эффективно действовать в условиях засады, не выдавая своего присутствия.

Платформа поддерживает модульные апгрейды и интеграцию перспективных систем. Дополнительная электроэнергия может использоваться для питания активной защиты, современных сенсоров и оружия на новых физических принципах, что выводит машину за рамки текущих стандартов бронетехники.

В неофициальных заявлениях представители китайской оборонной промышленности подчеркивают, что использование гражданских технологий электропривода и аккумуляторов, в которых Китай занимает лидирующие позиции, позволит создать более гибкие и эффективные боевые машины для сложных регионов, где традиционные решения ограничены логистикой и климатом.