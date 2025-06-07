Project VOLLEY — система способная отправить в воздух минимум пять дронов за десять минут с коммерческих фургонов.

Министерство обороны Великобритании объявило о начале проекта Project VOLLEY, направленного на создание мобильной системы для быстрого запуска крупных беспилотников с коммерческих фургонов, таких как Ford Transit или Mercedes Sprinter. Соответствующий запрос к промышленности был опубликован на официальном портале государственных закупок.

Цель проекта — разработать систему, способную запускать не менее пяти БПЛА с одного носителя за четыре минуты, с интервалом в одну минуту между стартами. Запуск должен производиться с неподвижного автомобиля, а полный цикл — от развёртывания до демонтажа оборудования — занимать не более 10 минут.

Особое внимание уделено простоте и надёжности: установка должна обслуживаться одним–тремя операторами, работать при температурах от -20 до +55°C, в любых погодных условиях и в любое время суток. Система предназначена для запуска дронов массой до 125 кг со скоростью не менее 60 м/с (200 км/ч). При этом запрещено использование ракетных ускорителей — только механический пусковой механизм.

Комплекс должен быть лёгким (не более 275 кг), быстро разворачиваемым и малозаметным — с минимальным тепловым, звуковым и визуальным следом. Также предусмотрена возможность регулировки угла запуска (от 8 до 30 градусов) для совместимости с различными типами дронов.

Первые образцы должны быть готовы к демонстрации уже в октябре 2025 года, а серийные поставки начаться до января 2026 года.