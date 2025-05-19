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Apelsinoff
Китай и Россия планируют построить роботизированную лунную базу
В планах размещение телескопов и систем связи через специальные спутники.

Китай и Россия объединяют усилия для создания роботизированной лунной базы. Проект получил название Международная научная лунная станция (МНЛС). Строительство планируется начать в 2031 году, а расположится база на южном полюсе Луны — там условия считаются наиболее подходящими для долгосрочных исследований.

Работы пройдут в несколько этапов. Сначала будут изучать местность, затем доставят модули и соберут станцию. Позже начнётся её активное использование, а со временем возможна и отправка туда людей. Станция будет состоять как минимум из девяти модулей. Там разместятся командный центр, лаборатории, энергетические и связные комплексы, а также взлетно-посадочная площадка. Все это должно обеспечить стабильную работу базы.

Энергию станция будет получать от солнечных панелей и ядерного реактора. Солнечные батареи установят под углом 45 градусов, чтобы максимально эффективно собирать свет. Но лунная ночь длится около двух недель, поэтому без ядерной установки не обойтись. Сейчас рассматривают вариант ядерной системы мощностью от 3 до 5 кВт, с перспективой увеличения до 500 кВт. Первые испытания уже проводились — российская ядерная система работала на китайском луноходе.

На первых порах станция будет полностью автоматической. Для строительства и обслуживания отправят роботов. Набор мобильных роверов и интеллектуальных «прыгающих» роботов для исследования поверхности и поддержки строительства будет развернут в соответствии с графиком ILRS, который Пекин и Москва выдвинули между 2030 и 2036 годами. Роверы будут вести наблюдение, собирать образцы и перевозить материалы. Они также будут помогать в подготовке площадки, например, выравнивать рельеф или доставлять реголит.

Прыгающие роботы предназначены для мобильности в условиях низкой гравитации Луны. Эти системы будут перемещаться по пересеченной местности и добираться до труднодоступных мест, и использоваться потенциально для таких задач, как осмотр строительных площадок или развертывание датчиков. 

Для перевозки крупных модулей на Луну будут использовать сверхтяжелые ракеты: китайскую «Чанчжэн-9» и российскую «Ангара-5В». Первая очередь начнется между 2026 и 2030 годами с помощью аппаратов «Чанъэ-8» и «Луна-28». После этапа автоматизации база может стать местом для пилотируемых миссий. Космонавты смогут прибывать сюда для работы и длительного пребывания.

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#россия #китай #лунная база #международная научная лунная станция (мнлс)
Источник: nationalinterest.org
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