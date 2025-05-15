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Apelsinoff
Великобритания внедряет подводный акустический купол из дронов Lura для защиты от подлодок
Новая система автономных подводных дронов Lura использует искусственный интеллект и пассивное акустическое обнаружение для выявления подводных угроз на огромных акваториях. Разработка велась европейской компанией Helsing.

Британский флот рассматривает систему Lura, как ключевой элемент морской обороны. 

Lura основана на использовании большого количества недорогих подводных глайдеров, оснащенных ИИ-технологиями. Эти дроны способны длительное время находиться под водой, скрытно отслеживая перемещение подводных лодок и других объектов. Они функционируют по принципу природных наблюдателей — как дельфины, которые улавливают звуки под водой, не излучая собственные сигналы.

Основу системы составляют глайдеры SG-1 Fathoms, ранее применявшиеся в научных целях — для изучения китов и экосистем океана. Теперь они адаптированы для военных задач и стали частью самой масштабируемой системы раннего предупреждения Королевского флота.

Каждый дрон способен распознавать уникальные акустические «подписи» различных типов подводных судов включая субмарины. При выявлении подозрительного поведения, например, нестандартного маршрута или режима движения, дрон всплывает и отправляет данные в командный центр через спутниковый канал.

В отличие от традиционных средств противолодочной обороны, Lura не предназначена для уничтожения целей. Её цель — постоянный мониторинг морской среды и своевременное оповещение о возможных угрозах. 

Массовое развертывание дронов создаёт своего рода «акустический купол», который делает чрезвычайно сложным незаметное проникновение в охраняемую зону.

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#дроны #вмс великобритании #подводные беспилотники #lura #подводный акустический купол из дронов lura
Источник: oruzjeonline.com
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