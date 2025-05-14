Американская компания Vatn Systems из Род-Айленда представила многофункциональный автономный подводный аппарат Skelmir S12, который сочетает в себе функции торпеды, сенсорной платформы и средства радиоэлектронной борьбы.

Skelmir S12

Этот модульный аппарат диаметром 32 сантиметра может запускаться с подводных лодок, надводных кораблей и воздушных судов, что обеспечивает высокую универсальность в выполнении различных морских миссий.

Skelmir S12 развивает скорость более 30 узлов (около 55 км/ч) и способен нести полезную нагрузку свыше 90 килограммов. В конфигурации автономного подводного аппарата (AUV) длина устройства варьируется от 4 до 6 метров, а дальность действия превышает 200 морских миль (около 370 километров).

Аппарат может погружаться на глубину свыше 300 метров и обладает устойчивостью к механическим ударам и радиоэлектронным помехам. Торпедный вариант длиной около 2,7 метра позиционируется как возможная замена широко используемой торпеды MK 54, с дальностью поражения более 100 морских миль (185 километров) и современными системами самонаведения.

Для управления и планирования миссий операторы используют плагин Vatn ATAK (Android Team Awareness Kit), который работает на планшетах и смартфонах. Этот интерфейс обеспечивает интеграцию Skelmir в существующие системы командования и управления. Программное обеспечение позволяет одному оператору управлять роем автономных подводных аппаратов.