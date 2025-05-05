Эти современные боевые корабли, построенные на базе немецкого проекта Braunschweig (K130) и оснащенные израильскими системами и вооружением, значительно повышают возможности ВМС Израиля в отражении морских угроз.

Корветы Sa'ar-6 имеют водоизмещение около 1900–2000 тонн при длине около 90 метров и способны развивать скорость до 26 узлов. Они оснащены четырьмя дизельными двигателями MTU общей мощностью более 18000 л.с., что обеспечивает дальность хода до 4000 морских миль и автономность до 30 суток.

Вооружение корветов включает 16 противокорабельных ракет Gabriel V с дальностью до 280 км, а также комплекс противовоздушной обороны Barak-8 с 32 зенитными ракетами дальностью до 100 км и систему ближней обороны C-Dome (морской аналог «Железного купола») с 40 ракетами для перехвата ракет и беспилотников на дистанции до 17 км.

Кроме того, корветы оснащены 76-мм артиллерийской установкой Super Rapido с высокой скорострельностью, двумя дистанционно управляемыми 25-мм пушками и двумя трехтрубными торпедными аппаратами калибра 324 мм для борьбы с подводными лодками.

Система управления огнём интегрирована с многофункциональной радарной установкой EL/M-2248 MF-STAR с четырьмя активными фазированными антеннами, способной обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 450 км и морские низколетящие ракеты на дистанции более 25 км. Корветы также оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы и системой спутниковой связи.

Наличие на борту вертолетного ангара и площадки позволяет эксплуатировать вертолеты класса до 10 тонн, включая американские MH-60 и израильские Atalef, что расширяет возможности по противолодочной и разведывательной деятельности.

Эти возможности делают корветы Саар-6 ключевым элементом израильской морской стратегии, позволяя эффективно противостоять угрозам со стороны противника на море.