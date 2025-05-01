В США признали, что обеспечение безопасности при совместной работе пилотируемых самолетов и сопровождающих дронов (Wingman) остаётся одной из ключевых технических задач.

Об этом сообщили представители командования по борьбе с противником (DEVCOM) после серии полевых испытаний в 2024–2025 годах. В ходе тестов выявились сложности с системами предотвращения столкновений. Они не всегда обеспечивают безопасность при плотном взаимодействии дронов и пилотируемых самолетов. Инженер DEVCOM Дэвид Коэн отметил, что необходимы более надежные алгоритмы для точного определения и уклонения от внезапных изменений траектории.

Испытания включали симуляцию боевых маневров на малых высотах и в условиях электронных помех. В некоторых случаях дроны не успевали реагировать на резкие повороты истребителей, что повышало риск аварий.

В ближайшие два года планируется протестировать новые технологии:

Искусственный интеллект для анализа траекторий движения в реальном времени;

Лазерные радары (LiDAR) для повышения точности обнаружения объектов;

Единые протоколы связи, совместимые с самолетами F-35, F/A-18 и новыми беспилотниками.

Представитель программы подчеркнул, что без стандартов взаимодействия эффективность Wingman-дронов в бою будет под вопросом.

Аналогичные испытания проходят в Великобритании (проект Mosquito) и Франции (UCAS). В США рассчитывают завершить доработку технологий к 2027 году.