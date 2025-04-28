Немецкий Бундесвер до сих пор не может полноценно использовать свою единственную зенитную систему IRIS-T SLM, несмотря на то, что она уже поставлена и официально принята на вооружение.

Как сообщает MSN Deutschland, причиной задержки является продолжающийся процесс сертификационных испытаний, который, по плану, завершится лишь к концу 2025 года.

Для достижения полной боевой готовности необходимо завершить сертификацию одного из ключевых элементов - крана для перегрузки ракет с транспортного средства на пусковую установку. Федеральное управление по оборудованию, информационным технологиям и оперативному обеспечению Бундесвера (BAAINBw), ответственное за испытания и приемку техники, продолжает проверять соответствие крана строгим немецким требованиям безопасности и сертификации.

Несмотря на то, что система уже была передана Украине, немецкие власти не признают украинский сертификат на используемый там кран, ссылаясь на несовпадение с немецкими нормативами.

IRIS-T SLM - это современная мобильная система противовоздушной обороны средней дальности, способная поражать воздушные цели на дистанции до 40 километров и на высотах до 20 километров. Комплекс включает в себя радиолокационную станцию TRML-4D, командный пункт и три пусковые установки ракет, смонтированные на шасси грузовиков MAN 8x8. Такая конфигурация обеспечивает высокую мобильность и позволяет защищать средние города и важные объекты от воздушных угроз.

Таким образом, IRIS-T SLM поставляется за рубеж, но внутри Германии её полноценное использование задерживается из-за бюрократических процедур и требований к сертификации оборудования. Это создает парадоксальную ситуацию, когда система, проверенная в реальных условиях, формально не может быть введена в строй в собственной стране-производителе до окончания всех испытаний и оформления всех сертификатов, что планируется не ранее конца 2025 года.