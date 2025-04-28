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Apelsinoff
Новая Зеландия поставит Украине боевые беспилотники
Новозеландская компания Syos Aerospace заключила контракт с правительством Великобритании на поставку беспилотных систем для вооруженных сил Украины на сумму около 30 миллионов фунтов стерлингов (примерно 40 миллионов долларов США).

Конструкция головки ротора SA200 имеет большое сходство с поршневым вертолетом XE-290 Mosquito компании Composite-FX, который уже был переоборудован в беспилотный летательный аппарат. Однако в SA200 стандартный хвостовой винт заменен двумя электродвигателями.

Технические детали поставляемых беспилотников официально не раскрываются.

Однако основным продуктом Syos является многофункциональный беспилотный вертолет SA200. Этот аппарат способен нести полезную нагрузку до 200 кг и преодолевать расстояние до 230 км, время полета около двух часов. 

При оснащении дополнительным топливным баком SA200 может выполнять разведывательные и радиоэлектронные задачи с полезной нагрузкой 35 кг на дальности до 925 км, продолжительность полета свыше 8 часов. Вертолет специально разработан для боевых условий и оснащен дополнительными внутренними системами, защитой от потери связи и шифрованием передаваемых данных.

Кроме того, Syos Aerospace предлагает легкий беспилотник вертикального взлета и посадки SA5, предназначенный для разведывательных миссий. 

Легкий беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки SA5 предназначен для выполнения разведывательных задач.

Этот аппарат весом менее 25 кг оснащен бензиновым четырехтактным двигателем, что обеспечивает ему рекордную для его класса продолжительность полета - от 8 до 10 часов. SA5 обладает интеллектуальными возможностями управления роем через систему автономности AAIMS. 

БПЛА способен работать в условиях полного отсутствия спутниковой навигации (GNSS) благодаря технологии MuV-NaP, которая позволяет ему ориентироваться по визуальным и оптическим данным без необходимости в предзагруженных картах. Дрон предназначен для выполнения задач как на суше, так и на море, включая посадку на движущиеся корабли.

Для наземных операций Syos выпускает автономное транспортное средство SG400 UGV с колесной формулой 6×6 и опциональной гусеничной ходовой частью для преодоления сложной местности. Этот роботизированный грузовик способен перевозить полезную нагрузку массой до 500 кг на расстояния до 230 км с высокой скоростью. SG400 оснащен системой автономной навигации с использованием компьютерного зрения, поддерживает координацию работы в составе роев и обеспечивает защищенную связь через радиоканалы, LTE и спутниковые каналы с шифрованием.

Компания Syos выпускает автономное наземное транспортное средство SG400 UGV с приводом 6×6, опционально оснащаемое гусеницами.

Для морских задач компания предлагает беспилотный надводный аппарат SM300 USV с грузоподъемностью до 300 кг и дальностью хода до 650 морских миль (около 1200 км). SM300 предназначен для разведки, радиоэлектронной борьбы, ретрансляции сигналов и транспортировки грузов. Он оснащен системой искусственного интеллекта для автоматического планирования миссий, обнаружения целей и навигации на основе визуального позиционирования.

Все беспилотные системы Syos Aerospace интегрированы с передовой системой автономности AAIMS, которая обеспечивает высокую степень самостоятельности аппаратов, снижая нагрузку на операторов и повышая выживаемость в условиях радиоэлектронных помех и отсутствия спутниковой навигации. Эта система позволяет выполнять сложные многоцелевые задачи в различных средах и поддерживает управление роевыми операциями.

Поставка беспилотников Syos Aerospace будет осуществляться через британское подразделение компании в Хэмпшире. 

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#украина #бпла #беспилотная авиация #новая зеландия #боевые роботы #syos aerospace
Источник: portalmilitarny.pl
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