Германия объявила о поставке Украине 4000 ударных беспилотников с искусственным интеллектом, получивших название "мини-Таурусы".

Дроны "мини-Таурус" разработаны немецкой компанией Helsing и предназначены для повышения эффективности ведения боевых действий, а также они оснащены ИИ.

Компания Helsing уже открыла в Южной Германии завод способный выпускать до 1000 дронов HX-2 в месяц для выполнения контрактов в 2025 году.

Ранее в 2024 году Германия передала Украине около 4000 подобных дронов HF-1, а теперь планируется увеличить поставки до 6000 усовершенствованных моделей HX-2. Общая сумма военной помощи ФРГ Украине с начала конфликта достигает 28 миллиардов евро.

Ударные беспилотники играют ключевую роль в современных конфликтах, обеспечивая точечные удары и разведку. Германия также пытается усилить ПВО Украины, поставляя современные системы и боеприпасы.

Министерства иностранных дел и обороны Германии выступают за выделение дополнительных средств на военную помощь, включая расширение производства дронов Helsing. Однако окончательное решение по финансированию все еще находится на рассмотрении правительства.