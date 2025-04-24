Компания Baykar провела успешные испытания: их новый дрон самостоятельно взлетел с корабля и сел обратно на морском полигоне у берегов Турции.

Все полеты были выполнены при поддержке алгоритмов искусственного интеллекта, разработанных компанией Baykar

Было совершено четыре полета, включая один на закате, все операции прошли полностью автономно, без внешней помощи, включая сложные посадки в морских условиях.

Турецкие инженеры подтвердили: Bayraktar TB3 способен вести боевые операции с палубы корабля-носителя, выполняя взлёт и посадку в автономном режиме.

Bayraktar TB3 оснащенный складываемыми крыльями и автономной системой взлета и посадки

Основные характеристики TB3:

- Размах крыльев: 14 м

- Максимальная продолжительность полета: более 21 часа

- Потолок: 25 000 футов (7620 м)

- Грузоподъемность: 280 кг

- Вооружение: до шести точечных боеприпасов различных типов

Беспилотник оснащен складными крыльями и системой автономного взлета/посадки. Он способен работать как в пределах, так и за пределами прямой видимости оператора.

TB3 налетал уже более 1016 часов летного времени и показал способность к длительным перелетам на расстояние до 5700 км (продолжительность 32 часа).

Эти испытания подтверждают возможность эффективного использования беспилотников среднего класса с кораблей оснащенных взлетно-посадочной полосой для выполнения разведывательных и ударных задач.

Компания Baykar, являясь ведущим производителем вооруженных беспилотных систем, экспортирует свою продукцию в 36 стран мира .