Новая РЛС обеспечивает 360-градусное покрытие и значительно улучшает возможности обнаружения и сопровождения воздушных целей, включая баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

Армия США готовится к масштабному обновлению системы противовоздушной и противоракетной обороны. Новый радар LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) успешно прошел серию испытаний и готовится к запуску в производство.

LTAMDS заменит устаревшие радары Patriot, которые уже несколько десятилетий стоят на вооружении американской армии и её союзников. Разработчик, Raytheon, обещает "беспрецедентные возможности" и "360-градусный обзор".

Больше возможностей: По словам военных, LTAMDS "удваивает" возможности Patriot, обеспечивая более широкий охват и точность обнаружения целей.

Современные технологии: Новый радар использует передовые технологии, обеспечивающие более эффективное обнаружение, сопровождение и перехват различных угроз, включая баллистические ракеты и беспилотники.

Быстрая разработка: Программа разработки LTAMDS была реализована в рекордно короткие сроки, что подчеркивает приоритетность этого проекта для американской армии.

LTAMDS использует передовые технологии с активной фазированной антенной решёткой на основе нитрида галлия, что повышает энергоэффективность и точность работы.

Системы Patriot стоят на вооружении многих стран, включая Германию, Японию, Израиль, Саудовскую Аравию и другие.

Raytheon планирует поставлять армии США по восемь радаров LTAMDS в год. Ожидается, что новая система значительно повысит эффективность противовоздушной и противоракетной обороны.