Датские солдаты пройдут подготовку на Украине, но Россия призывает Данию не втягиваться в конфликт еще больше.

Копенгаген готов направить военных инструкторов в зону конфликта. Этот шаг вызвал негативную реакцию в Москве, где прозвучали предупреждения о «неизбежных последствиях» для безопасности Дании.

Идея о необходимости отправки инструкторов возникла у начальника Генерального штаба датской армии Петера Бойсена после его двух поездок на Украину. Побывав на ЛБС, он отметил недостаток опыта, которым обладают современные европейские армии, и особенно в использовании беспилотных технологий.

Его план заключается в том, что небольшие группы датских солдат, без оружия и знаков различия, будут проходить краткосрочные курсы на территории Украины. Первые группы могут выехать уже этим летом, и их обучение продлится не более двух недель.

Казармы в Варде, небольшом городке на юге Дании, станут центром адаптации полученного опыта. Знания будут перерабатываться в учебные программы для всей датской армии. Хотя пока не определено, какие именно подразделения отправят своих бойцов первыми, ясно, что в них будут участвовать специалисты из разных родов войск.

В российском Министерстве иностранных дел резко отреагировали на планы Дании, назвав их «прямым вовлечением в конфликт». Дипломаты отметили возможные «специальные меры» в отношении стран, поддерживающих Украину, однако не уточнили, какие именно действия могут быть предприняты. Военные эксперты, тем не менее, считают, что обучение датских специалистов не следует расценивать как эскалацию конфликта, так как речь идёт о небоевой миссии.