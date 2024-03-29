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Apelsinoff
Америка ослабила вероятность своего потенциального союза с Индией
Американские ошибки за последние четыре года серьезно ослабили потенциальное стратегическое партнерство между США и Индией. Сегодня Индия принимает усилия по дистанцированию от США в ответ на грубые ошибки администрации Байдена.

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                                   Америка провалила свой потенциальный союз с Индией

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По мнению Брэндона Дж. Вейхерта , аналитика национальной безопасности, бывшего сотрудника конгресса и геополитический аналитика, США сталкиваются с экзистенциальным кризисом, из-за растущего влияния Китая.

Для противостояния вызову со стороны Пекина, Вашингтону жизненно необходимо найти надежных партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, и конечно же Индия играет ключевую роль в этом. Индия обладает обладает третьей по величине армией в мире, вооруженные силы этой страны насчитывают более 1,3 миллиона активных военнослужащих. Кроме того экономика Индии является пятой по величине экономикой мира по ВВП.

Индия имеет сухопутную границу с Китаем, и их отношения остаются напряженными с момента китайско-индийской войны 1962 года. Этот конфликт между странами связан с контролем над индийской провинцией Ладакх, расположенной близко к Тибету, контролируемому Китаем. Китайцы успешно укрепили свое влияние в регионе, что привело к обращению Индии за военной поддержкой к США.

Именно поэтому логично было бы предположить, что Индия должна быть неотъемлемым и ценным союзником в широкой сети альянсов Америки. Мощный потенциал Индии рассматривался как важный союзник Америки, во время администрации Трампа, которая акцентировала особенное внимание на укреплении отношений с Индией.

Однако администрация Байдена без нужды усложнила отношения с Индией ради Украины ведя доминирующую, порой даже грубую и неосмотрительную политику в отношении Индии. И эти ошибки привели к постепенному отталкиванию Индии и замедлению развития стратегического партнерства.

Индия никогда не позволила бы себе стать полностью зависимой или союзницей какой-либо страны – особенно западной, которые так долго колонизировали Индию и управляли ею. Поэтому Индия приняла собственные меры дистанцирования от США и сохранила партнерство с Россией.

Решение Индии не отказываться от давнего партнерства с Россией привело к заметному ухудшению отношений между Индией и США.

Индия и Россия поддерживали тесные и дружеские связи с времен холодной войны, и у Индии была выработана стратегия триангуляции, когда индийская элита пришла к выводу, что, будучи средней державой, Индия должна уравновешивать крупные державы друг против друга. После развала британской империи Индия стремилась быть независимой и не зависеть от других стран, особенно западных колонизаторов.

Индия помогает России избежать санкций со стороны Запада после введения жестких экономических ограничений против РФ в 2022 году. Индии не интересны проблемы Европы. 

Для сдерживания Китая для Соединенных Штатов важна Индия, а не Россия и ее партнерство в сдерживании Китая очень ценно для США. Если бы у Запада не было религиозной фиксации на выживании Украины, Соединенные Штаты и Индия продолжили бы движение по той позитивной траектории, по которой они шли до 2022 года. Увы, этого не произошло. Поскольку Индия постепенно отказывается от сближения с США, теперь видится почти невозможным создать какой-либо большой антикитайский союз.

Соединенные Штаты и Индия должны развивать крепкие отношения, как партнеры по сдерживанию Китая. Поддержка Индии в этом регионе критически важна, и уход от этого партнерства ради украинского кризиса недопустим для дальнейшего благополучия США.

#сша #санкции #индия #санкции запада #сша и индия
Источник: nationalinterest.org
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