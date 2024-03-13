Доклад военного инспектора раскрывает серьезные недостатки в бундесвере. Необходимо немедленно приступить к исправлению этой ситуации, иначе положение армии Германии станет критическим.

В Германии заявили о серьезных проблемах бундесвера

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По словам полномочного представителя бундестага по делам вооруженных сил Евы Хёгль, в бундесвере не произошло никаких существенных улучшений с личным составом, материалами или инфраструктурой. Бундесвер быстро движется к серьезным проблемам с кадрами и техникой, говорится в отчете полпреда.

Хёгль отмечает в докладе: «Существует нехватка материалов, от крупного оборудования до запасных частей». За счет поставок на Украину дефицит еще больше увеличился.

Одной из основных проблем Бундесвера остается необходимость его модернизации. Армия стареет и уменьшается: имеется 20 000 незаполненных вакансий, процент отсева призывников превышает 20% и согласно новым требованиям в армии слишком мало женщин. Поставленную цель увеличения личного состава с нынешних 181 000 до 203 000 человек к 2031 году будет трудно достичь. Говорят о «огромной нехватке кадров».

Даже при уже имеющимся наличии более чем 181 000 солдат, армия сталкивается с более насущными проблемами, чем увеличение численности воинского состава, в войсках отмечают недостаточное количество танков, военного оборудования, запчастей и боеприпасов. Условия проживания в казармах оставляют желать лучшего: засоренные туалеты и заплесневелые душевые.

Инвестиционные задолженности только в армейскую инфраструктуру достигают 50 миллиардов евро. Большая часть из 100-миллиардного специального фонда финансирования армии почему-то так и не дошла до военных.

Военный инспектор отмечает, что недостаточно буквально всего, что нужно для поддержания армии в боеспособном состоянии. Бундесвер не находится в должной стадии боеспособности. Многие жизненно важные структуры армии были серьезно ослаблены после отмены в 2011 году, обязательной военной службы, это решение приняли по экономическим причинам.

Восстановление обязательной военной службы, как меры по увеличении численности армии, потребует миллиардов долларов и многолетних усилий. При условии, что в год будет призываться всего 10% мужчин, потребуется жилье, одежда, обувь, оружие и многое другое для 40 000 новобранцев ежегодно.

Возможно, следует сначала привести Бундесвер в порядок и сделать его более привлекательным, прежде чем вести дискуссии о возвращении призыва на службу, отвлекаясь от реальных проблем, стоящих перед армией.

Достижение исполнения обязательств перед НАТО и отчисления 2% от ВВП возможно лишь путем манипуляций, а когда специальный фонд иссякнет к 2028 году, оборонный бюджет окажется на миллиарды долларов в долгу, и никто не спешит его пополнить. Эту фундаментальную проблему необходимо решить в первую очередь.