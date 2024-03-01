Германский деловой и экономический журнал «WirtschaftsWoche» сообщает, что немецкий поставщик комплектующих для автомобилей компания Eissmann Automotive, базирующаяся в Бад-Урахе, земля Баден-Вюртемберг, объявила о закрытии производства. Компания и ее немецкие дочерние компании подали заявление о банкротстве в окружной суд Тюбингена.

Интерьер BMW: Баварская компания также является одним из клиентов Eissmann Automotive

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Eissmann специализируется на производстве автомобильных запчастей, включая кожаные интерьеры, модули переключения передач, компоненты отделки салона, центральные консоли, приборные панели, подлокотники и подушки безопасности.

Поставщик автозапчастей Eissmann Automotive имеет 17 заводов по всему миру, где работает примерно 5000 человек, из которых около 1000 работают в Германии. В 2021 году объем продаж компании составил около €367 миллионов. Согласно данным, компания производит поставки для автомобильной промышленности по всему миру и сотрудничает с известными производителями автомобилей, такими как BMW и Volkswagen Group.

Несмотря на принятые меры по реструктуризации, компания не смогла компенсировать последствия рецессии, инфляции и давление санкций. Работники, вероятно, получат компенсацию из-за банкротства.

Другие немецкие поставщики комплектующих для автомобилей также в последнее время оказались под растущим давлением. Компания ZF Friedrichshafen AG — автомобильный концерн-поставщик, компания ZF производит широкую номенклатуру запчастей для грузовых и легковых автомобилей, а также тракторов, поездов и даже некоторых самолетов, имеет миллиардные долги. Широко известная Continental AG — немецкий производитель шин, автомобильной электроники и других комплектующих, теперь хочет сократить более 7000 рабочих мест по всему миру, 630 из них только во Франкфурте. Continental AG, также испытывают затруднения из-за снижения спроса и санкций.