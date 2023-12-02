Целью данной акции является прекращение беспрепятственного доступа украинских грузовиков на транспортный рынок ЕС

Словацкие перевозчики инициировали бессрочную блокаду единственного пункта пересечения границы для грузовиков между Словакией и Украиной. Целью данной акции является прекращение беспрепятственного доступа украинских грузовиков на транспортный рынок ЕС. Протест перевозчиков совпадает с аналогичными блокадами, происходящими в Польше, и они стремятся поддержать своих польских коллег, протестующих последние четыре недели.

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Во время блокады по-прежнему будет разрешено перемещение гуманитарных грузов, животных, топлива и охлажденных товаров. Кроме того, грузовикам с коммерческими грузами, которые уже присутствуют в Словакии, будет разрешено ездить в Украину с ограниченной пропускной способностью - четыре грузовика в час.

Министерство транспорта Словакии признает и уважает право перевозчиков на забастовку. Министр Йозеф Рад рассмотрит требования, выдвинутые Союзом автоперевозчиков Словакии (UNAS) во время встречи в Брюсселе, запланированной на следующую неделю. Ранее УНАС организовал часовую блокаду пограничных переходов в знак протеста против украинских перевозчиков, получивших освобождение от правил, регулирующих перевозку товаров на рынке ЕС. В Минтрансе Словакии выразили понимание обеспокоенности перевозчиков недобросовестной конкуренцией со стороны Украины.

После протестов на польско-украинской границе некоторые грузовики начали использовать Словакию в качестве альтернативного маршрута, что привело к значительным заторам на словацко-украинской границе. Однако Украина настаивает на том, что блокада границ Польши должна быть прекращена до начала переговоров об изменении разрешений на въезд грузовиков в ЕС. По оценкам украинских властей, ежемесячно украинско-польскую границу пересекают от 40 000 до 50 000 грузовиков, большинство из которых принадлежат украинским перевозчикам.

Сложившаяся ситуация вызвала критику со стороны еврокомиссара по транспорту Адины Валеановой, которая считает ее неприемлемой. Валеанова выразила обеспокоенность по поводу отсутствия активного контроля со стороны польских властей на границе, подчеркнув, что весь ЕС, включая Украину, не должен оставаться заложником продолжающихся пограничных блокад. Европейская Комиссия оставляет за собой право вмешаться в случае необходимости.

Протесты, инициированные польскими водителями-дальнобойщиками 6 ноября, требуют восстановления системы разрешений для водителей грузовиков из Украины и ЕС, за исключением гуманитарной помощи.

Помимо пограничной блокады, Словакия продлит существующий запрет на ввоз четырех сельскохозяйственных товаров из Украины и ужесточит правила транзита этих товаров. Решение о таких мерах обусловлено, прежде всего, отсутствием общеевропейского соглашения по украинским товарам. С сентября Словакия уже запретила ввоз украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Запрет был введен в ответ на аналогичные действия, предпринятые Венгрией и Польшей после того, как Европейская комиссия решила не продлевать эмбарго на эти товары в соседних странах ЕС.

Правительство Словакии поручило соответствующим министрам обеспечить соблюдение запрета на импорт определенных сельскохозяйственных и пищевых продуктов из Украины, а также ввести специальный транзитный режим для перевозки этих товаров через территорию Словакии. Министр сельского хозяйства определит точный список запрещенных товаров, в который могут входить такие товары, как мед, пшеничная мука, солод, тростниковый и свекловичный сахар.

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Стоит отметить, что ранее Словакия ввела односторонний запрет на ввоз различных сельскохозяйственных и продовольственных товаров из Украины. Эта мера была отменена после соглашения между Европейской комиссией и пятью государствами-членами, включая Словакию, о введении защитных мер для импорта из Украины. Однако срок действия этого постановления ЕС истек в середине сентября, что привело к нынешней ситуации.