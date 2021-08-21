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К сожалению поставки новых смартфонов Pixel на потребительский рынок совпадает с раскрытием тех или иных неполадок и недостатков смартфонов, в этот раз модель Google Pixel 5a не стала исключением.

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Новый Pixel 5a имеет проблему с перегревом, которая связан с работой основной камеры. Возможно, проблему можно было бы нивелировать, однако смартфон буквально «закипает» за несколько минут работы камеры. Перегрев происходит при активации основной камеры в режиме записи видео с разрешением 4K ULTRA HD при частоте кадров 60 FPS, однако пользователи отмечают, что иногда такая же проблема наблюдается при работе камеры с более низкими разрешениями съемки и при частоте 30 кадров в секунду. При перегреве смартфон выводит соответствующее сообщение на дисплей и простит, чтобы его выключили и подождали охлаждения.

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Однако стоит отметить, что неизвестно имеет данная проблема массовый характер или это несколько отдельно взятых случаев поломок. Официальных комментариев компания Google на этот счет не давала.