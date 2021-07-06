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Аналитики из компании Sensor Tower провели расчеты, согласно которым с момента релиза в июле 2016 года игра Pokemon GO была скачена более 632 миллионов раз, что в итоге принесло создателям проекта более 5 миллиардов долларов.

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Также стоит отметить, что в первой половине 2021 года Pokemon GO принес своим создателя на 34% больше прибыли, чем за такой же период в 2020 году. Доход от игры в этом году составил 642 миллиона долларов. Исходя из этих данных, можно сказать, что Pokemon GO уверенно опередила другие AR-игры с применением геолокации в геймплее.

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Несмотря на полученные прибыли от игры в первой половине 2021 года, на данный момент 2020 год является лидером по продажам и принес создателям игры 1,3 миллиарда долларов, что в итоге стало на 41% больше чем за 2019 год.

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Также стоит добавить, что первое место по тратам в игре занимает США с сумой 1,9 миллиарда долларов, что составляет 36,6% общего дохода от игры. Второе место занимает Япония, которая принесла 32% от общей прибыли. Другие страны тратили на игру значительно меньше, к примеру, жители Германии, которая занимают третье место по тратам в Pokemon GO, внесли всего 5,4% от общей прибыли игры.