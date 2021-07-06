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Недавно состоялся суд, где компания Nintendo одержала победу, по иску против портала RomUniverse, который распространял пиратские копии игр 3DS и Switch, а также другие платформы Nintendo. В результате решения суда, ответчика обязали выплатить 2,1 миллион долларов в пользу Nintendo за нарушения законодательства авторских прав.

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Однако компания Nintendo в рамках этого судебного разбирательства требовала от ответчика 15 миллионов долларов, но суд решил не удовлетворять требования компании. Более того суд обязал ответчика портал RomUniverse выплачивать 2,1 миллион ежемесячными платежами по 50 долларов. Nintendo конечно же требовала погашения задолженности одним платежом, но в рамках судебного процесса адвокаты Nintendo не доказали, что деятельность ответчика нанесли компании непоправимый финансовый ущерб.

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Сейчас Nintendo опять подает в суд на портал RomUniverse из-за нарушения сроков оплаты первого обязательного платежа на сумму 50 долларов. Тем самым компания Nintendo хочет доказать, что первичный приговор является слишком мягким и неспособен повлиять на портал, а также обеспечить дальнейшую его законную деятельность.

Nintendo продолжает требовать одноразового погашения задолженности, поскольку на выплату 2,1 миллиона ответчику понадобится 3,5 тысячи лет, и такая небольшая месячная суму погашения может спровоцировать портал на дальнейшее нарушение авторских прав.