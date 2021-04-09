Биксеноновые линзы

И начинает эту подбору биксеноновые линзы. Данные линзы могут значительно украсить фары практически любого автомобиля. Все габаритные размеры изделия и подробную характеристику вы сможете найти на странице товара. При заказе можно выбрать цвет декоративной подсветки. Линзы продаются набором для двух фар.



US $54.67 - 57.67

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Инструмент для ремонта дворников

А это популярный и очень простой инструмент от фирмы Baseus. Он предназначен для коррекции и восстановления резинового уплотнителя, который установлен на дворниках. Инструмент универсальный и подойдет к большинству уплотнителей от разных производителей. Используя это устройство можно значительно продлить срок службы резиновых вставок на дворниках, и сэкономить деньги.

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US $9.99

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Складная сумка

Данная сумка имеет складную конструкцию, благодаря чему ее можно использовать в багажнике автомобиля по мере необходимости. В сложенном состоянии она не займет много места, также стоит сказать, что при заказе можно выбрать цвет и размер сумки. Для жителей РФ есть услуга быстрой доставки с местного склада. Товар проверенный и имеет хорошие отзывы от реальных покупателей.

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US $13.77 - 32.32

– US $2.00 с промокодом LV6M1BWXL7JQ

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Подголовник

Подголовник простой и недорогой девайс, однако в длительных поездках может сильно облегчить вождение. Также у продавца по вашему желанию можно заказать специальную подушку для поддержки спины. На каждой подушке имеется чехол, который всегда можно снять и постирать. На ваш выбор предоставлен большой ассортимент цветовых решений, стоит также отметить относительно невысокую цену данного изделия.



US $7.87 - 27.41

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Гидрофобная плена для зеркал

Данная пленка предназначена для покрытия зеркал заднего вида автомобиля. После установки, пленка благодаря своим гидрофобным свойствам отталкивает всю воду от зеркал. Таким образом, даже в самый сильный дождь вы сможете четко видеть, что происходит сзади вашего автомобиля. Пленка продаются разной формы в зависимости от вашей модели авто, комплектом из двух штук.

US $0.68 - 0.98 2 шт.

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Карбоновая пленка

Эта пленка предназначена для использования в декоративных целях. Ее можно использовать как для отделки деталей салона автомобиля, так и для отделки деталей кузова. Продавец предлагает 12 цветов пленки на ваш выбор, некоторые цвета можно заказать с доставкой со склада, который находится в РФ. Также добавлю, что пленка продается в рулонах размером 30*127 сантиметров.

US $3.49

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Держатель для очков

Это также, на мой взгляд, очень полезная и удобная мелочь для салона автомобиля. Это держатель для очков от фирмы Baseus. Изделие можно использовать для фиксации и других предметов, к примеру, зарядного кабеля или каких либо дисконтных карт. Изделие можно заказать в двух цветах и с двумя способами фиксации в салоне авто на ваш выбор.

US $5.99

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Чехол для багажника

Данный чехол предназначен для использования в багажнике автомобиля. В сложенном состоянии он не занимает много места и его можно использовать при необходимости. Чехол продается в трех цветах на ваш выбор. Если у вас кроссовер или внедорожник данное изделие удобно использовать для транспортировки домашних животных. Также стоит отметить, что чехол изготовлен из специальной ткани, которая легко очищается от разнообразных загрязнений.

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US $26.27

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Чехол для автомобиля

И замыкает эту подборку чехол для автомобиля. У продавца можно заказать практически любые размеры чехла, которые подойдет к вашему автомобилю. Из особенностей данного изделия стоит отметить водоотталкивающую ткань, наличие прорези для открытия водительской двери, а также светоотражающее вставки, которые обозначат ваш автомобиль в ночное время суток.

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US $26.11 - 36.29

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Также рекомендую ознакомиться с моим тестом пускового устройства от фирмы Baseus.